Kui palju kaloreid tuleb suvisel ajal vähem süüa?

Paljud inimesed tunnevad kuumalaine ajal, et söögiisu ei ole. Dr Debra Sheats selgitas väljaandele CBS Minnesota, et suveajal ainevahetus aeglustub. «Kui õues on kuum, siis on kehatemperatuur väliskeskkonna temperatuurile lähemal ning selle hoidmiseks ei kulu nii palju kaloreid. Ainevahetus aeglustub ja sellega koos väheneb ka söögiisu,» ütleb Sheats, kelle sõnul kulub palava ilmaga umbes 10 protsenti vähem kaloreid.