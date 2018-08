7 konkreetset sammu, kuidas korraldada pidu, mis on võimalikult ökosõbralik

Saada kutsed elektroonselt või taaskasutatud paberil

Elektroonsesse kutsesse saab pakkida oluliselt rohkem vajalikku infot kui kaardikesele. Kaart võib olla aga kohasem näiteks lasteaialapse peole. Valmistage lapsega vanapaberist uut paberit. Laps võib paberimassi lisada lilleseemneid ning hiljem valmis paberile joonistada. Vahva on teha ka ajaleheväljalõigetest kutseid. Lõigake lahti papist kuivainekarp ja kleepige tooteinfot täis pool üle vahva tausta ja pildikestega. Valgele poolele saab kirjutada kutse.

Juhenda, milliseid kingitusi teha

Külalistel võib eelnevalt paluda teha annetus heategevusorganisatsioonile nagu Mondo. Teine variant on ette anda nimekiri asjadega, mida päriselt kasutad. Minu nimekirjas olid nt bambushambaharjad, kookosrasv jms.

Kui tegu on lapse sünnipäevaga, siis liiga palju kinke ei ole ikkagi hea. Olen sõitnud autos, mille pakiruum ja salong on pungil kahe lapse sünnipäevakingitustest. Hiljem on asi lahendatud nii, et täidetakse üks lapse suurem soov. Sünnipäeval on karp, millel on nt tõukerattapilt ja sinna saab panna ümbrikukesed. Nii ei upu perekond asjadesse, kuid lapsel on ikka rõõmu toredast ja asjalikust kingitusest.

Kolmas variant on elamuskingitused. Elamus jääb rohkem meelde kui kodus seisev ese.

Kasuta päris nõusid

«On üsna hämmastav, et meie ühiskond on jõudnud punkti, kus pingutust selleks, et pumbata maast naftat, saata see tehasesse, muuta see plastikuks, anda sellele sobilik kuju, saata see veoautoga poodi, see osta ja koju tuua, peetakse vähemaks kui pingutust, mis on vajalik lihtsalt lusika pärast kasutamist ära pesemiseks.»

Esimene valik võiks olla nõud, mis juba kodus olemas on ning alles siis millegi uue ostmine. Poodidesse on ilmunud küll näiteks ühekordsed bambustaldrikud, kuid odavam on osta 10-sendised taldrikud taaskasutuspoest. Ka teisi väärikaid alternatiive leiab poodidest nagu Sõbralt Sõbrale ja Uuskasutuskeskus ohtralt.

Kasuta riidest servjette

Servjetid on palju elegantsemad kui salvrätikud ning neid kulub ka oluliselt vähem. Need on võimalik ise õmmelda või osta.

Kaunistused

Peo kõige ilusam kaunistus on toit. Oma sünnipäeval kasutasin kaunistusena maitsetaimi vaasides, mis läksid ka toitude peale. Hiljuti käisin aga pulmas, mis oli festivalitemaatikaga. Vanast valgest riidest olid valmistatud pitsvanikud ja unenäopüüdjad. Puitlaastudest olid tehtud sildid, mis tähistasid festivaliala erinevaid piirkondi. Murule olid muuhulgas laotatud tekid ja padjad, kus sai lebada. Ja miks mitte panna vanadesse veinipudelitesse küünlad?

Kindlasti tuleks vältida ühekordset plastikut ja õhupalle. Aga mida teha, kui tegu on lapse sünnipäevaga ja ta õhupalle nõuab? Katrin Pärgmäe soovitas Huvitaja saates lapsele öelda, et sa ei osta õhupalle, sest need ei muutu mullaks. Laps reageerib sellele ilmselt rahulikult. Teemapeo puhul jäta vahele superkangelased ja printsessid ning vali näiteks rohkem loodusega seotud teemad: rannapidu, metshaldjad, maasikate korjamine ja moosikeetmine, puude istutamine, loodusspa jne. Sünnipäevalaps võib kanda riidest krooni ja teised muid riidest mütsikesi.

Toit

Eelista üle kõige kohalikku toitu. Meekastmes ahjuporgandid ning krõbedad ahjukartulid on üks variant. Samas ära koorma end vaaritamisega üle. Osta rohkelt köögi- ja puuvilju, mida on lihtne serveerida.

Magustoidu puhul on kõige lihtsam võtta oma karp ja osta turult sinna kirjut koera või kass Arturit. Kui sul on suurem eelarve või väiksem seltskond, siis võid täiesti tavalisest Coopi või Rimi lahtisest letist endale karpi näiteks sushit laduda.

Grillpeole saad teenindajaga lihaletist ka oma karpi liha või näiteks kartulisalatit ja rosoljet soetada. Tähtis on lihtsalt, et karp oleks puhas. Muidugi tasub ka ise korralik ja enesekindel välja näha. Samas on soovitatav liha kogus peol minimaalsena hoida või üldse liha mitte pakkuda, sest selle ökoloogiline jalajälg on suur.

Peokingitused