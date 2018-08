Loe, kuidas hoiab end kaunis vormis Kate Middleton

Kate Middleton alustas enne pulmasid, pärast laste sünnitamist Dukan-dieediga. See dieet on levinud modellide ja kuulsuste seas ning selles on proteiinirikkad ja vähese süsivesikute sisaldusega toidud, täisterajahust sai, juur- ja puuviljad, vahendas The Sun.

Middleton sööb enamasti töötlemata toortoitu ning tema sõnul on ta järginud sellist dieeti juba neli aastat. Middletoni lemmikroaks on cheviche, mis koosneb toorest kalast, mis on cured tsitrusviljades. Middleton sööb nädalas vähemalt korra toorest kala ja see aitab kaalu hoidmisele kaasa. Samas tuleb end vahel ka premeerida ning Middleton naudib sellistel päevadel head pitsat.