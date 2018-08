Sünnijärjekord määrab ära, milline voodikaaslane oled

Esimene laps

Pere vanim laps teab täpselt, mis talle voodis meeldib ja ei pelga seda ka oma partnerile öelda ega näidata. Esimesena sündinud lapsed on enesekindlad, neile meeldib juhtida ja eksperimenteerida uute asjadega. Ei maksa üllatuda, kui partner, kes on esimesena sündinud, annab linade vahel olles ka mõned soovitused. Tõenäoliselt meeldivad talle ka kontrollivad liigutused, nagu näiteks juustest sikutamine ja peal olemine. Kui tahad oma suhtesse elevust, uuri selliselt partnerilt, mida nad katsetada tahaksid ja sea ennast valmis pikaks aruteluks.



Keskmine laps

Keskmisele lapsele ei tee miski rohkem rõõmu, kui näha oma partnerit õnnelikuna. Kõige rohkem erutab teda teisele heaolu pakkumine. Kui partner on seitsmendas taevas, on ka nende endi rahulolu suurem. Keskmistele lastele meeldib ka tähelepanu ja komplimendid, nii et kui nende tegevused on rahuldustpakkuvad, anna neile sellest teada. Kiitus mõjub neile justkui narkootikum.



Pesamuna

Pesamunad on voodis kõige suuremad vallatlejad. Ainus mure on, kas suudad nendega sammu pidada. Nende energiline loomus sunnib neid proovima kõike uut ja põnevat ning nad on praktiliselt kohe valmis uuele ringile asuma. Nendega on tore koos aega veeta ja nad armastavad näidata oma emotsioone. Nad on kindlasti inimesed, kellest oma sõpradele räägid, sest teisiti lihtsalt ei ole võimalik.



Kaksik

Kaksikud on loomu poolest intuitiivsed ja tahavad luua oma partneriga tugeva sideme. Nende stiil on vähem mänguline, aga rohkem sensuaalne. Nad ei kiirusta finišijoonele, vaid pigem naudivad avastamisrõõmu. Neid erutavad hetked, mil nad tunnevad partneriga tõelist sidet. Mõtle aeglastele ja kirglikele suudlustele ja silmsidemele. Nad ootavad oma partnerilt kirge ja kontakti.



Ükskik laps