Vaata ja võrdle: pluss-suuruses modelli peetakse Meghan Markle’i teisikuks

Kuigi kollektsioon läks müüki just enne kuninglikku pulma, ei olnud teisiku kasutamine Simly Be kommunikatsioonijuhi Arieta Mujay sõnul esialgu taotluslik. Casting’ul leiti aga, et Erica Lauren on brändi modelliks just õige valik. «Kuna me oleme Briti moebränd, mõistame väga hästi kuningliku pulma ümber toimuvat melu,» selgitas Mujay teisiku valimist oma modelliks. «Nende sarnasus oli esmapilgul ilmselge, mistõttu oli see tema palkamise juures üks faktor. Kõige olulisem oli aga ikkagi see, et ta on kurvikas tüdruk ja fantastiline modell.»