Tuntud 66-aastane telestaar abiellus endast pea 30 aastat noorema tüdruksõbraga

«Teisipäeval on mu sünnipäev, ning selle puhul läheme reisile ja abiellume. Pulm tuleb aga väike ja ainult pereringis Puglias, mis asub Lõuna-Itaalias,» ütles Hasselhoff eelmisel kuul Entertainment Tonight`ile. Näitleja sõnul kasutati abielusõrmustena Hasselhoffi jaoks väga erilise tähendusega sõrmuseid, sest need kuulusid tema vanematele. Tema sõnul valis ta abielusõrmusteks just enda vanemate omad, sest need toovad õnne.