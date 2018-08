SÕBRANNA TESTIB: milline intiimmassaažiõli viib orgastilistesse kõrgustesse?

Hea valik kvaliteetseid massaažigeele on näiteks Ulaka Kaunitari poes, kes ka meie toimetusele tooted lahkelt testimiseks andis. Muide, «mõnumuna» pidi Ulaka Kaunitari töötajate kinnitusel olema üks kõige populaarsemaid vidinaid, kuna on huvitav, uudne, soodne ja käepärane (jah, ka «käe pärane»). Kindel soovitus on kõigepealt mehel silmad kinni siduda, kui teda mõnusalt üllatada plaanid!

YESforLOV maitsega massaažiõli

FOTO: Tootja foto

Mis see on? YESforLOV pakub retsepti, millega valmistada imemaitsev magustoit ilma nõusid määrimata. Vali oma lemmikmaitsega massaažiõli ja masseeri sellega kallima intiimseid piirkondi. Seejärel võid alustada maiustamist! Puhu sellele piirkonnale peale ja partner tunneb mõnusat sooja tunnet. Sobib hästi oraalseteks mängudeks. Pakis on kaasas suus paukuv kommipuru, pane seda oma keele otsa ja keel vastu kallimat, järgnevad pöörased naudingud.

Tootevalikus on neli erinevat maitset: maasikas, suhkruvatt, punased puuviljad, vanill. Hind 29 eurot.

SÕBRANNA TESTIS: «Puuviljamaitse on natuke liiga magus ja pealetükkiv, aga geel soojeneb väga mõnusalt ning mees nautis olukorda sajaga, seda võib kinnitada. Kuigi kreem sobib ka massaažiks, ei kasutanud me seda muuks kui vaid oraalseksiks, kuna geel tundus parajalt määrivat. Linu küll ära ei mäkerdanud, aga jättis käed pärast oranžikaks ja kleepuvaks - mure lahendas kergelt voolav vesi.

Prõksuvad kommid ajasid esialgu pigem segadusse ning ka partner ei teadnud täpselt, mis toimub, ütles vaid, et oli «teistsugune tunne». Mitte halb, aga natuke liiga erinev, et esimesel korral täielikult valvsus kaotada ja asjaga kaasa minna. Aga üldiselt: soovitame! Paras seiklus!»

YESforLOV iha tekitav massaaziõli

FOTO: Tootja foto

Mis see on? See salapärane massaažiõli võimaldab sul partnerile pakkuda lõõgastavat massaaži ja lisaks paneb õli lõhn tööle teie meeled ning tekitab iha. Võite kindel olla, et massaaži lõpuks ei taha te muud kui vaid teineteist. Mitte õline tekstuur ei määri riideid ega voodilinu. Imendub kiirelt, parandab naha elastsust ja tekstuuri, stimuleerib verevarustust, kõditab keha ja meeli. Täiuslikku lõõgastust pakuvad damiana, puuviljad, rosmariin ja mandliõli. Intiimtoode. Dermatoloogiliselt testitud. Ei sobi genitaalidele ja libestamiseks! Hind 33 eurot.

SÕBRANNA TESTIS: «Esimene mulje, et väga mõnus! Mis oli huvitav, et naispoolele lõhn väga meeldis, meest pigem jättis külmaks. Imendub hästi ja jätab naha ka pehmeks. Aitab lõõgastumisele kindlasti kaasa.»

Tenga Egg mõnumuna

FOTO: Tootja foto

Mis see on? Tenga Egg on mõnumuna, millega naine saab pakkuda oma kallimale ebamaist lingam-massaaži. Tenga Egg võib paista väike, kuid oma superveniva materjaliga sobib ta kõikide suuruste ja mõõtudega. Mõnumunad on seestpoolt kaetud erineva tekstuuri ja mustritega, et stimuleerida meest kõige meeldivamal moel. Hind 12.90

ESIMENE SÕBRANNA TESTIS: «Kuna Ulakas Kaunitar soovitas kindlalt mehe silmad enne kinni siduda, siis neid juhiseid ka järgisin. Tuleb tõdeda, et ta värises erutusest (ja tõenäoliselt ka kergest hirmust) juba enne, kui sain massaažiga alustada. Aga tõepoolest on tegemist ühe kõige vahvama mänguasjaga, mida olen katsetanud ja kavatsen muretseda kõik erineva mustriga munad.»