Fotograaf Annika Haas: sisu on see, mis teeb fotost foto

Annika sõnul on kaameral väga palju võimalusi ning erinevaid funktsioone tuleb erinevates situatsioonides proovida. «Mul on soov kõik need võimalused läbi katsetada. Olen sügisel minemas tööasjus New Yorki ning kuna reisidel on raske oma suurt profikaamerat igal pool kaasas tassida, siis on hea kaameraga nutitelefon igati kasulik abimees. Huviga ootan, et saaksin seal oma Huawei P20 Pro-d katsetada ning testida kaamera erinevaid režiime ja võimalusi,» rõõmustas fotograaf, kelle sõnul saaks Huaweiga ka nt profitasemel reportaaži kenasti tehtud.

Mobiilifotograafiast rääkides rõhutab Haas, et tema jaoks on oluline siiski leida stiil, mis teistest eristuks. «Sügavam fotograafia on palju enamat kui trendide jälgimine ja fotodel efektsete filtrite kasutamine,» lausus fotograaf.

Hea pilt paneb süvenema

Enese arendamiseks soovitab Annika osa võtta erinevatest fotograafia võistlustest. «Konkursid on kasulikud, kuna need panevad inimesed kriitiliselt suhtuma sellesse, mida nad oma kaameraga teevad. Pildistamine on selle juures kõige lihtsam ja mõnusam tegevus, raskeim osa on just nende 100 seast aga see üks õige välja valida,» kirjeldas Haas fotovõistlustel osalemist.

Annika sõnul on konkurssidel osalemine ka üks samm edasi professionaalsuse suunas, kuna siis hakatakse süvitsi uurima, mis on fotograafia. «Kui on soov leida rahvusvahelist kõlapinda, niisama end proovile panna või teistega oma töid jagada, siis tasub oma fotosid kindlasti erinevatele konkursile saata. Kvaliteetsete fotode jaoks pole ilmtingimata vaja profikaameraga pilte teha ning seda on mõistnud ka Huawei, kes hetkel korraldabki mobiilifotode võistlust Next-Image. Oma lugu fotode kaudu saavad rääkida kõik, kel vähegi soovi on. Konkursid on väga hea võimalus end proovile panna ning arendada lisaks nägemisoskusele ka fotode toimetamise poolt,» julgustas fotograaf, kes ise on osalenud ja võitnud oma töödega arvukaid auhindu, nt Aasta pressifoto, erinevad tunnustused konkurssidelt Malaisias, Poolas, New Yorgis, Londonis jne.

Annika sõnul on tema jaoks hea pilt just see, mis paneb inimese korra peatuma ning fotosse süvenema. «Tihti ei peagi kvaliteet kõige parem olema, vaid sisu on see, mis teeb fotost foto.» Annika sõnul võib igast telefonikasutajast saada maailmatasemel fotograaf. «Peamine on läbi mõelda, mida tahad antud pildiga öelda. Kui pildil on sisu ning see avab vaataja jaoks mingi teema, siis hea foto ongi olemas,» julgustas fotograaf kõiki katsetama.