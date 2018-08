Üllatavad toidud, mis aitavad kaalu langetada

Toitumisspetsialist Amanda Ursell tõi välja mitu ebatavalist toitu, mida saab dieeti sobitada, ja selgitas The Sun`ile , miks aitavad need söögid vähendada näljatunnet, hoida kauaks kõhu täis ja vähendada päevast kaloraaži.

Tihti mõeldakse caffè latte`dest ja cappuccino`dest kui jookidest, kuid meie keha võtab neid hoopis söökidena. Mao happe- ja seedeensüümid lagundavad cappuccino`s sisalduva piima pooltahkeks geeliks, mistõttu väheneb seda juues näljatunne. Cappucino toiteväärtus on enamasti alla 100 kilokalori ning see sobib vahepalaks söögikordade vahel. Et aga kaalu langetada, tuleks vältida sinna liigse suhkru lisamist.