Toidud, mida ei tohiks kuumalaine ajal süüa

Toitumisnõustaja Katri Merisalu rõhutab, et kõige olulisem on inimorganismile kuumal ajal vesi. Kui kuumaperioodil nälga ei tunta, tuleb alustada sellest, et keha oleks piisavalt saanud vedelikku. Soovituslik on süüa kergemaid köögivilja- ja külmi suppe või teha smuutisid. Rasvaste ja üleliia soolaste toitude söömist tuleks vältida.