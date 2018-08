Genka asub koolikiusu vastu võitlusesse

Heategevuskampaania «Ole kah käpp!» raames annetab Kalevi kommivabrik augusti- ja septembrikuu jooksul kõigilt ostetud Mesikäpa toodetelt 2 senti sihtasutusele Kiusamisvaba Kool, et toetada Turu Ülikooli teadlaste poolt välja töötatud ja oma tõhusust tõestanud kiusuennetusprogrammi KiVa pakkumist Eesti koolidele.

Tänavuse kampaania patroon räppar Henry Kõrvits aka Genka haaras eestvedamise mõttest koheselt kinni. «Koolikius on üks kole asi, millest ei julgeta sageli isegi oma vanematega rääkida,» selgitas Kõrvits. «Alles aastaid hiljem tuleb välja, et mõni unistus jäigi realiseerimata, sest kogu aur läks valust ülesaamisele ja enesekindluse taastamisele. Meie lastes ja noortes on tohutu potentsiaal ja on täielik rumalus seda raisata nii mõttetult hävitavale asjale nagu kiusamine. Selle asemel võiks nii kiusajad, kiusatavad kui ka kiusu pealtnägijad tegeleda oma tegeliku potentsiaali ja unistuste elluviimisega.»

«Oleme Genkale ja Kalevile tänulikud, et nad selle kampaania kaudu panevad õla alla missioonile, mis meie kõigi jaoks peaks oluline olema – vähendamaks kiusamist Eesti koolides,» ütles sihtasutuse Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. «Kiusamist kogenud laste osakaal KiVa programmi kõige kauem kasutanud Eesti koolides on 5 aasta jooksul langenud kolmandiku võrra ja juba esimese KiVa-aasta järel on ohvrite osakaal Eesti keskmisest madalam. Soovime ka algaval õppeaastal KiVa-perekonda uusi koole juurde värvata ning Mesikäpa kampaania käigus kogutav raha annab meile selle võimaluse.»

«Iga neljas-viies kooliõpilane on kogenud koolis kiusamist ja selle tagajärjed ulatuvad kaugele – hinded lähevad halvemaks, osad lapsed langevad koolist välja, paljudel noortel on madal enesehinnang,» selgitas Orkla Eesti juht Kaido Kaare ja lisas, et kiusamise tõttu tekkinud probleemide nimekiri on tegelikult veel palju pikem.

Kiusuennetusprogramm KiVa sisaldab mitmeid tegevusi ja juhendeid koolidele nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. KiVa programmi abiga õpivad lapsed kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele sobival moel reageerima. Programmi on kaasatud nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Alates 2018. aasta septembrist rakendab KiVa programmi Eestis 70 kooli, Mesikäpa kampaaniaga kogutava raha toel saab programmist osa veel 10 uut kooli ehk ligi 2000 õpilast.