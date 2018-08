Ajurveeda kui elamise õpetus, mida kõik peaksid järgima

Ajurveeda filosoofia järgi ei pea järgima niivõrd kindlaid reegleid, vaid pigem tuleb lähtuda oma tundest. Oluline on kuulata oma keha ja teha enda jaoks parimaid otsuseid just sel ajahetkel. Tunned, et soovid süüa liha? Vali tervislikum variant. Tahad hakata veganiks? Hoolitse selle eest, et saaksid vajalikud toitained kätte. Ajurveeda kutsub tähelepanu pöörama just oma keha vajadustele ja nende järgi talitama.