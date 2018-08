Kuidas näidata partnerile, et oled talle truu?

Kohtamisrakenduste kontode kustutamine võib olla üsna raske, kuid suhteekspertide hinnangul on see vajalik, et näidata kaaslasele tõelist truudust, vahendas The Independent.

Kohtamistreener James Preece nõustus Roantreega ning lisas, et partnerile on väga oluline näidata, et pühendutakse vaid talle. Samuti teed nii enda kaaslasele selgeks, et sinu valik on tehtud ja tahad vaid teda enda kõrvale. Samas lisas Preece, et armusuhte alguses ei ole ole vaja veel kohtamisrakendust kustutada, sest nii võib jääda mulje, et oled partnerisse liigselt kiindunud.