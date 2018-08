Maailma ohtlikumat jäätist saab proovida vaid allkirja vastu

Jäätist saavad maitsta vaid täisealised, kes annavad allkirja, et nad on valmis riskima oma tervise ja isegi eluga. Jäätis Respiro Del Diavolo (itaalia keeles «kuradi hingus» – toim) on kreemjas punane jäätis, mis on 500 korda vürtsikam kui Tabasco kaste. Maitsestamiseks kasutatud tšillipipar Carolina Reaper on Scoville’i skaalal 1 569 300 ühikut. See on üks kõige teravam pipar maailmas, edastab iflscience.com.