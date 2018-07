Aino Kallas 140: «vaimselt polügaamne» kirjanik sai armastuselt korduvalt põletada

Aino tundis, kuidas hakkas tegema tegusid, mis sundisid teda välja kõigist kammitsaist või leinolikult öeldes «sööstma Jumala südamesse». Peas keerlesid küsimused, kas saab ta nüüd «enesest suurema vaimu, vägeva hinge, kasvõi jäänusenagi, kas või alanduseski?» See pani isegi alati truu sõbranna Ilona pahandama: «On ehk parem, kui muretsed endale mõne teise, kes mõistab su elamuste «kunstilisust». Mina kui argiinimene vaatan neid ainult perekonna seisukorrast.»

Mitte miski ei suutnud tagasi hoida naist, kes nii kaua oli hingeliselt paastunud. Ta võttis endale auahne ülesande olla Leinole mitte ainult muusa, vaid katsuda teda võõrutada ka joomisest. Esialgu näiski see õnnestuvat. Kohtumistest üksi ei piisanud, teineteisele hakati lähetama ka pikki tunnetest hõõguvaid kirju. «Olen nii uhke ta armastuse üle! Mu suuruseunelmaks on alati olnud soov olla loova geeniuse läheduses,» tunnistas Aino. Nad istusid Leinoga Grandinis, käisid teatris, Fennias õhtusöögil, kuid tundsid lõpuks, et vajasid vaid kahekesi olemist. Aino oli saanud selle, mida tema hing oli ihaldanud ja kaasas Leino armutõotused, sõitis viimaks koju.

Kui poleks olnud lapsi, poleks ta Tartus enam päevagi viibinud. Naine polnud vaevunud kirjades abikaasale oma suhet varjama ning Oskari armukadedus oli ta päris ära vaevanud. Soomest tagasi jõudnud, leidis Aino eest hingeliselt ja kehaliselt kokku varisenud mehe, kuid see ei liigutanud teda.

1918 jõudis Eestisse sõda ja Saksa okupatsioon lõikas katki kirjavahetuse välismaailmaga. Aino otsis paaniliselt võimalusi Eestist väljapääsemiseks. Sellest hetkest, kui ta sai teada, et Eino Leino viibis Helsingis haiglas, ei lugenud enam miski. Ta kasutas valepassi, et pääseda laevale ja armastatu voodi äärde. Helsingisse jõudes tormas ta kohe haiglasse ja terve pika kuu kohtumiste jooksul sai talle selgeks, et niipea, kui Eino haiglast välja saab, saab ta mehe omaks. Romantikud pidasid plaani välismaale põgeneda.

Seal aga sekkus saatus: 6.detsembril sai Aino Eestist teate, et punased marsivad Tartu peale ja et Oskar on määratud Eesti riigi Skandinaavia saadikuks asukohaga Helsingis.

Helsingis saadikuproua

Kui Oskar Kallas Soome jõudis, keeldus Aino tema naiseks olemisest, nõudes vabadust. Viimase piirini vaevatud Oskar ägestus: «Tapa mind parem omade kätega, aga ära sunni, et ma ise sind tema sülle tõukaksin.» Neil oli ägedaid tülisid ja anumisi, aga Aino süda oli külm ja armastus otsas.

Ent elu tõsiasjad nõudsid lahendamist. Aino sõitis Tallinna, et püüda päästa Tartusse jäänud lapsi. Paraku oli raudteeühendus juba katkenud. Täiesti uskumatul kombel jõudsid lapsed siiski koos hoidjaga Tallinna, kaasas ainult mõned riided ja hõbeasjad. Nende Tartu kodu oli rüüstatud. Jõuluõhtuks pääses Aino lastega Soome.