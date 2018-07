Need kolm sodiaagimärki on püsisuhteks loodud

Vähi esindajad on tundelised ja õrnad. Neil on keeruline end avada, kuid kui nad seda kord teevad, siis täielikult. See sodiaagimärk on juhitud Kuust, mis tähendab, et nad on emotsionaalsed ja kirglikud. Nad on suurepärased partnerid just tänu nende võimele luua kaaslasega eriline side. Ole vaid ettevaatlik, et Vähiga niisama mängima ei lähe, nad kardavad olla hüljatud.