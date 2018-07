Õppides vanadest Jaapani tarkustest: kuidas hoida nahka kauni ja tervena

Jaapani kultuuri lahutamatu osa on vannis käimine, eriti kuumades mineraalidega rikastatud veega vannides. Lisaks sellele, et kuumas vannis istumine on mõnus ja lõõgastav, on see nahale kasulik. Sellist tüüpi vannivette lisatakse mineraale, millel on tervendav mõju. Näiteks teeb naatriumvesinikkarbonaati sisaldav vannivesi naha pehmeks ja siledaks ning seda tuntakse ka kui «vett kaunile nahale».