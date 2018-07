Psühholoog Kätlin Konstabel: kontrolliva suhte sada nägu

Vahel antakse partnerile mõista, et kui ta käituks natuke ühte-või teistmoodi, siis oleks ta lõpuks piisav, teeks soovija õnnelikuks – aga alati tuleb üha uusi selliseid olukordi. Sellise käitumisega (sinu käitumisest jms sõltub otseselt minu heaolu ja elu) paneb kontrolliv partner kallima vastutama tema elu eest ja samal ajal tekitab partneris pidevalt ebakindlust, kuna ükski tegu ega mõte ei tundu õige. Kontrolliva inimese partner hakkab ühel hetkel kriitikatulva all kahtlema endas kõige üldisemal moel – ja nii väheneb tema valmidus teha iseseisvaid otsuseid, ta on veel rohkem suhtega seotud.

Hullematel juhtudel võrdleb kontrollija partnerit kogu aeg endaga või oma ekskallimatega, puudutagu see siis osavust voodis, karjäärisaavutusi või lapsekasvatusoskusi. Kuna kriitika on nii valdav, siis jääb partnerile muidugi tunne, et ta pole aktsepteeritud sellisena, nagu ta on.

Ollakse veendunud, et lauskriitika ongi teise huvides, aitab tal olla parem inimene. Nii tühistatakse ka partneri väärtusi ja tõekspidamisi, puudutagu see siis poliitilisi veendumusi, usulisi arusaamu või arvamust inimloomusest üldse. Vahel öeldakse, et kriitikat ei maksa nii tõsiselt võtta, on lihtsalt sellised väikesed tähelepanekud ja võiks ju taluda natukest tögamist ja nalja – tegelikult aga tajub partner, et kallim teda pidevalt tühistab ja naeruvääristab.

Rääkijal aga võib olla omakorda tunne, et teisel polegi huvi, tal pole üldse midagi öelda – ja ta domineerib veel enam, et teise tähelepanu saada. Kui tegemist on vaidlusega, siis viimane sõna peab alati jääma kontrollijale. Võib juhtuda ka seda, et kontrolliv pool teeskleb mittearusaamist – seda siis, kui ta avalikult vastu vaielda ei julge. Siis hakkab teine eriti hoolega selgitama, mida täpselt mõtles – ja sellisel moel saab jätta teisele mulje, et asi on kehvas selgitamises. Kuulajana on kontrollija kehv, sest ta ei taha teise mõtteid eriti kuulata, ei ürita saada teise vaatepunktist või siis muutub kannatamatuks, kui vestlus tema soovitud tempos ja teemadel ei kulge.

Tihti esinevad partnerile salapäraseks jäävad meeleolukõikumised. Näiteks vajatakse lähedust, aga ei julgeta seda otse öelda – käitutakse hoopis nii, et partner hakkaks lõpuks kinnitama, kuidas tema tahab koos olla. Vahel kasutakse teise tähelepanu saamiseks ja mõjutamiseks eemaldumise ja vaikimise taktikat, ilma vähimagi seletuseta lihtsalt loobutakse suhtlemast või tehakse seda minimaalselt. Partner tunneb seega pidevalt ärevust ja muret, et kas ta ikka teeb kõige õigesti.

Kuna oma seesmise ebakindluse tõttu kardetakse teiste inimeste mõju kallimale, siis selgitatakse, mis ühed või teised inimesed suhtlemiseks ei sobi (neil on halb mõju, on halvad paarisuhtele, tervisele, pole piisavalt arukad jne). Vanemlik käitumine paarisuhtes võib jätta väga hooliva mulje, aga seal taga on paraku usaldamatus partneri suhtes – et too ei oska ise arukalt oma elu üle otsustada, vajab hoolt ja kaitset.

Kui keegi käitub suhte alguses väga altruistlikult, teeb romantilisi žeste, kingitusi, armsaid üllatusi ja üritab mõtteid lugeda, siis võibki see olla tõeliselt armas. Kui aga see jätkub ja lisaks otse või kaude vihjatult antakse mõista, et partner on nüüd kuidagi võlgu ja peaks püüdma olla samaväärselt tore, et kuidagi kena käitumist ära teenida, loetakse isegi nö punkte (kas teise kenad žestid või väljaviidud prügipanged on samaväärsed vastutulekuga voodis või lapse trenniviimisega), võtab asi juba manipuleerimise ilme.

Partneril luuakse kogu aeg tunnet, et ta peaks olema õnnelik ja tänulik, et saab koos kontrollijaga – kes on nii hea, nii atraktiivne, nii hooliv, nii edukas – olla ja peaks selle nimel rohkem pingutama. Partner pannakse end süüdi tundma ka kaudsel viisil: «oled süüdi, kuni pole tõestanud vastupidist». Võidakse ka koguda tõendeid, et kokku panna justkui süüdistuskõnet (kuidas nt see, et jätsid kohvitassi pesemata, rääkisid nädalavahetusel kolm korda oma emaga, naeratasid kolleegile või jõid ühe pitsi rohkem näitab seda, et oled hoolimatu ja ei armasta teda).