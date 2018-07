Tippkokk soovitab: grilli kala kuuseokste vahel

Teine näpunäide, mida Jörgen Kohal grillisõpradel kindlasti järgida soovitab, on okaspuuokste kasutamine fooliumi asemel: «Metsas kasevihtasid tehes võta kaasa kuuse-, kadaka- või männioksi ning kala grillides enam fooliumit vaja ei lähe. Eriti hea on küpsetada sellisel viisil meie Eesti kalu nagu koha, haug ja ahven. Maitsesta kala meelepäraselt, mässi oksad kala ümber või kasuta resti. Ära karda, kui okkad ning oksad ära põlevad. Kala on okste sees kaitstud ning saab just oma õige meki!»