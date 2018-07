Naturaalseid võimalusi ripsmete pikemaks ja tihedaks kasvatamiseks

Kuigi ripsmeseerumid on populaarsed, on uuringud näidanud, et paljudel naistel tekitavad need silmaärritust. USA Toidu- ja ravimiamet on hoiatanud, et peale silmade ärritamise võib Latisse ripsmeseerum põhjustada ka silmavärvi püsivat muutust, edastab Greatist.

Paraku ei ole krõbedama hinnaga ripsmeseerumid alati paremad. «Grande Lash, Neulash ja teised sarnased tooted sisaldavad aktiivset koostisainet isopropüülkloprostenaati,» selgitab dermatoloog Anna Guanche. «See toimib samuti nagu Latisse seerum, kuid toodete toime ja kangus on erinev – kuna tegu ei ole ravimitega, ei ole nende koostis väga reguleeritud.»

Ripsmeseerumite kasutamisega kaasnevad seega alati riskid ja igaüks tarvitab neid omal riisikol. Kosmeetikatoodete asemel võib aga proovida ka koduseid abivahendeid, mis silmi ei riku.

Riitsinusõli ja teised õlid

Riitsinusõli on kasutatud alates kõhulahtistist kuni nahahooldusvahendini välja. Tegelikult pole siiani uuringutega tõestatud, et riitsinuseõli aitaks ripsmekasvule kaasa, kuigi eeluuringud on olnud lootustandvad. Teadusest hoolimata on riitsinuseõli kiidetud abimees nii naiste kui dermatoloogide seas.

«Riitsinuseõli on edukalt aidanud kasvatada nii kulmu- kui ripsmekarvu,» ütleb Guanche. «Sellegipoolest on see õline, mis tähendab, et kõigile see ei sobi, põhjustades vistrikke. On ka neid, kellel on selle vastu allergia. Üldiselt see aga toimib.»

Dr Michele Green on samuti riitsinuseõli fänn ja segab seda aaloega, et igal õhtul oma ripsmetele kanda. «See kombinatsioon stimuleerib karvakasvu ja teeb ripsmed paksuks, tänu millele need paistavad tihedamad.»

Teine populaarne kodune vahend on E-vitamiiniõli, kuid selle toimes eksperdid kahtlevad. Liigne E-vitamiini tarvitamine võib karvakasvu hoopis pidurdada. «E-vitamiiniõli üksi karvakasvu ei soosi,» selgitab Guanche, «kuid riitsinuseõli sisaldab palju E-vitamiini. See ajabki inimesi segadusse.»

Kookosõli ja mandliõli fännid kasutavad ka neid oma kulmude ja ripsmete hooldamiseks, kuid dermatoloogide sõnul on neist vähe kasu. Kookosõli aitab hoida karva valgusisaldust, kuid ei toeta otseselt karvakasvu. Kookos- ja mandliõli niisutavad karvu ja aitavad ennetada nende väljalangemist, kuid silmaga nähtavat kasvu neilt oodata ei maksa. Ripsmekarvade parem tervis võib aga tõesti kaunim välja näha.

Kuidas kasutada?

Iga seerumi ja õli kasutamisel pead esmalt veenduma, et sul ei oleks selle vastu allergiat. Testi toodet kõige pealt oma nahal. «Kasutades midagi oma silmade lähedal, pead olema väga ettevaatlik,» hoiatab Green. «Iga kord pead kasutama puhast ühekordset aplikaatorit.»

Enne ripsmetele õli kandmist puhasta silmad ja võta meik maha. Seejärel kanna näiteks vatitikuga õli oma ripsmetele ja jälgi, et sa ei ajaks seda omale silma. Hommikul pese silmad kindlasti puhtaks.

Pea meeles, et ripsmeid peabki veidi välja kukkuma. See kuulub nende loomuliku kasvutsükli juurde, et uued noored karvakesed saaksid pea välja pista.