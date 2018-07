Unistuste töökoht? Armastatud magusatootja otsib testijaid

Nutella tootja Ferrero pakub tööd 60 maitsjale, kes nende tooteid testiks. Ainsad kriteeriumid töökohale kandideerimiseks on asjaolu, et sa armastad šokolaadi ja sarapuupähklit ning oled valmis reisima nende kontori laborisse, mis asub Itaalias. Isikud, kel on pähkliallergia, kohale kandideerida ei saa, kirjutab TheSun.