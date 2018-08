Kuidas saada aru, kui päikesekreem teeb nahale pigem kahju kui kasu?

Kuigi poolikult kasutatud päikesekreemi on kahju ära visata, on see vajalik, sest toode võib olla aegunud. Enne kui hakkad eelmisest suvest alles jäänud päikesekreemi enda nahale määrima tuleks vaadata üle, millal sai see ostetud. Päikesekreemide kehtivusaeg on enamasti 12 kuud, kirjutas The Sun.