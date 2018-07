Põhjus, miks prints George peab vanavanaema ees kummardama, aga printsess Charlotte mitte

Printsess Charlotte ja tema vend prints George on kuningliku pere liikmed, mistõttu oodatakse ka neilt kuninganna ees kummardamist. Kuigi viieaastane George peab varsti ka avalikkuse ees vanavanaema ees kummardama hakkama, siis printsess Charlotte'ilt seda ei oodata. Põhjus on tegelikult väga lihtne.

Kuna printsess on alles kolmeaastane, ei oodata temalt täiskasvanute traditsioonide täitmist. Kuninglik ekspert Marlene Eilers Koenig selgitab, et lastelt oodatakse kuninganna ees kummardamist alates viiendast elueast, vahendab TheSun. Oluline on ka see, et kuningliku perekonna liikmed kummardavad vaid kõrgema isiku poole. Kuningliku pere liikmed omavahel üksteise ees ei kummarda.