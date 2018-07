Naine ähvardab lahkuminekuga: mees ei tunnista oma kanepisõltuvust

«Need sõbrad, kellega ta kõige tihedamalt läbi käib, teevad loomulikult ka seda. Alguses see mind kahjuks ei häirinud nii palju, kuna see oli see aeg, kui olin veel meeletult armunud ja ma ei hakkakski suhte alguses kohe talle enda tahtmist peale «suruma».

Ma olen talle seda rääkinud, nii vihahoos kui ka rahulikult. Olen rääkinud, kui vale see on. Alguses, kui ma talle ütlesin, et sa oled sõltlane, siis sai ta meeletult vihaseks minu peale – nagu mina oleks midagi valesti öelnud. Ise ta ütleb, et ta ei ole sõltuvuses ja et ta teeb seda vaid sellepärast, et tal ei ole midagi paremat nagunii teha.

Ta on mulle ka valetama hakanud, kus ta on ja kellega, kuigi ma ju tean, et ta on nende sõpradega, kellega jälle kanepit suitsetab. Olen korra isegi tema kõrval nutnud, kui ta hakkas jälle sõpradega suitsetama, kuid tema ei teinud sellest välja. Hiljem hakkas vabandama, et tegi ju nii vähe.

Vahepeal olin tema peale igapäevaselt vihane ja siis ta juba ütles, et ma peaksin temaga leppima sellisena, nagu ta on. Et kui ma ei taha temaga koos olla, võin ära minna. Järgmisel päeval ütles, et ta ei mõelnud seda päris nii. Ta ei suuda enda lubadustest kinni hoida – isegi siis, kui ma ütlesin, et okei, tee siis seda, aga palun mitte iga päev.

Meie suhe kannatab väga selle all, kuna enamuse vabast ajast veedab ta nende sõpradega, kellega suitsetab. Kolisime nüüd alles kokku. Enne ta lubas, et siis nagunii ei tee enam nii palju, kuid esimesed kaks päeva ma olen teda juba poole ööni koju oodanud. Eile läks ta veel peale tööd suitsetama, ta lõpetas kell 11 õhtul. Kui ta koju tuli, siis jälle vabandas ja ütles, et ei tule enam nii hilja. Ütlesin talle, et näen ju, et sa oled jälle suitsetanud. Alguses ajas tagasi, siis ütles, et natuke tegi jah.

Palun abi, kuna ma ei tea enam, kuidas käituda. Ma ei taha, et meie suhe kanepi pärast lõppeb, kuid mina ei suuda nii elada. Mulle ei meeldi see, milline ta kanepi laksu all on, sealt tuleb vaid lolli juttu jne. Olen tähele pannud, et kui ta päeval ei ole suitsetanud, siis on ta närviline ja eemaletõmbunud. Samas siis, kui ta on tarvitanud, on rahulik, naerab ja teeb ka minust rohkem välja.