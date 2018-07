Kuidas luua sotsiaalmeedia ajastul tõelisi sõprussuhteid?

Uute tutvuste loomine on kergem neile, kes on pidevalt uute inimeste keskel, näiteks koolis või ülikoolis, kuid palju raskem täiskasvanutele, vahendas The Independent. Täiskasvanud puutuvad vähem kokku uute inimestega, sest neil on kujunenud juba kindel tutvusringkond.

Suhtetoetuse heategemisasutuse nõustaja Barbara Bloomfield ja kirjanik ning raamatu «The Friendship Cure» autor Kate Leaver jagasid nõuandeid, kuidas luua täiskasvanuna hõlpsamalt uusi sõprussuhteid.

Pühenda aega inimestele, kes on juba sinu elus

Enne kui hakkad otsima uusi tutvusi, mõtle neile, keda tead juba varasemalt. Kate Leaveri sõnul jäetakse tihti olemasolevad sõprussuhted ja tutvused unarusse, sest nende jaoks ei leita aega või kardetakse luua lähedasemaid suhteid.

Tasuks aga mõelda näiteks naabritele, kellega võiks koos midagi toredat teha; kolleegidele, kellega veedetakse koos suurema osa ajast, kuid tegelikult ei teata nende kohta palju; ja kaaslase õele või vennale, kes tundub olevat tore. Kasutades ära tutvusi, keda juba mingil viisil teatakse, saab luua kergemini uusi sõprussuhteid.

Ole julge

Nii nagu armusuhete loomisel tuleb olla julge, endasse uskuda ja teha esimene samm, on ka uute sõprade leidmisel. Kui tunned, et sul on kellegagi palju ühiseid huve, võta julgus kokku ja kutsu ta näiteks kohvile või välja sööma. Leaveri sõnul on enamik inimesi meelitatud, kui nende vastu huvi üles näidatakse ning kindlasti ei tohiks mõelda, et oled liiga pealetükkiv.

Näita, et oled huvitatud

Kui tahad potentsiaalse sõbrakandidaadiga tutvust teha, on oluline, et näitad temaga vesteldes üles huvi selle vastu, mida ta räägib. Üks viis seda teha on küsida erinevaid mõtlemapanevaid või täpsustavaid küsimusi, et jutt ei muutuks lobaks ega igavaks.

Leaver pakkus välja, et küsimuste «kuidas su nädalavahetus möödus?» või «mida sa puhkusel teha plaanid?» asemel tuleks mõelda huvitavamaid küsimusi, mis hoiaksid jututeema elavana ja aitaksid inimest paremini tundma õppida.

Uuri, mis on nende maailmavaade ja seisukohad, milliseid raamatuid meeldib neile lugeda või mida teeksid nad, kui ei töötaks praegusel töökohal. Kuula aktiivselt ja küsi julgelt. «Tihti jääme kinni enda mõtteisse ja hakkame muretsema, mida keegi meie kohta arvab. Nii unustame aga aktiivse suhtlemise,» ütles Leaver.

Ole avatud

Barbara Bloomfieldi sõnul ei tohiks luua inimestest eelarvamust enne, kui teda tegelikult ei tea. Kui kellelgi on sinuga erinevad vaated, taust või teil on vähe ühist, võib see tuua sinu ellu just teistsuguse perspektiivi ja kogemuse.

Ole kannatlik