Kolme seksuaalakti trio, mis naisele kindlasti orgasmi toob

Orgasmilõhe tähendabki seda, et heteroseksuaalsetes suhetes saavad mehed naistest palju sagedamini orgasmi ja naiste vajadused jäävad rahuldamata. Grupp teadlasi võttis omale eesmärgiks seda probleemi lähemalt uurida ja ka lahendusi otsida, edastab The Guardian.

Küsitledes üle 52 000 inimese selgitati välja, et naisele orgasmi pakkumiseks on nii-öelda seksuaalaktide kuldne trio, mis väga suure tõenäosusega naise orgasmini viib. Nendeks on kirglik suudlemine, genitaalide stimulatsioon ja oraalseks.

Muuhulgas tuli uuringust välja, et orgasmilõhe on väga suur. 95 protsenti heteroseksuaalsetest meestest saab seksides orgasmi. Heteroseksuaalsetest naistest saab selle aga vaid 65 protsenti. Lesbidel õnnestub orgasm saada 86 protsendi suuruse tõenäosusega, biseksuaalsetel naistel 66, biseksuaalsetel meestel 88 ja geimeestel 89 protsendi suuruse tõenäosusega.

Orgasmilõhe vähendamiseks tuleb teadlaste sõnul panustada rohkem seksuaalharidusse, sest naiste orgasmi ei ole nn kuldse trioga raske saavutada. Ligi 30 protsenti uuringus osalenud meestest arvas, et naisele piisab orgasmi saamiseks vaginaalsest vahekorrast. «See on tõest väga kaugel,» kommenteeris tulemusi uuringu kaasautor Elisabeth Lloyd. Pelgalt vaginaalsest vahekorrast õnnestub orgasmi saada vaid 35 protsendil naistest. Nn kuldse trio tagajärjel saavad orgasmi 80 protsenti heteroseksuaalsetest naistest ja 91 protsenti lesbidest.

Muidugi ei ole ainuüksi teatud seksuaalaktid need, mis võidu koju toovad. Uuringu autorite selgitusel tõuseb orgasmi saamise tõenäosus, kui naine on oma suhtega rahul; kui partner uurib, mida naine voodis tahab; kui partner kiidab teda endale naudingu valmistamise eest; kui partner saadab juba varem seksuaalse sisuga sõnumi (või helistab); kui naine kannab seksikat pesu; kui partner stimuleerib tema anaalpiirkonda ja kui koos mängitakse läbi seksuaalfantaasiaid.

Naise orgasmibioloogia on kahtlemata keerulisem kui mehel ning mehe orgasmi on järglaste saamise seiskohalt rohkem vaja. Fookus on aga mehe naudingul olnud liiga kaua ja seni on naise orgasmi saamise võimet peetud «müstiliseks».