GALERII: Sweet Spot festivali kõige stiilsemad külalised

Kerttu: Just rääkisime sõpradega – praegu on nii kift, et kõik saavad ennast riietuse kaudu väljendada täpselt nii nagu ise tunnevad. Pane selga need riided, mis teevad sind rõõmsaks just praegu! Lemmikasi: leopardiprillid, mille ostsime Beyonce kontserti külastades Amsterdamist.

FOTO: Madis Sinivee