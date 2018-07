Kuidas vältida kõige kummitavamat kahetsust elus?

Cornelli uuringu põhjal kahetseb kolm neljandikku inimestest seda, et ei ole elanud oma elu ideaalse endana ehk sellise inimesena, kes nad on alati tahtnud olla ning on teinud vaid seda, mida teised on tahtnud, edastab IFLScience väljaandes Emotion avaldatud uuringu tulemusi. Lühidalt öeldes jääb inimesi enim kummitama see, et nad ei ole püüdnud oma unistusi ja eesmärke ning on täitnud vaid kohustusi.

Uuringu autor Tom Gilovich võttis uurimuse aluseks varem välja selgitatud fakti, et inimesed kahetsevad rohkem seda, mida nad ei ole teinud kui seda, mida nad on teinud. Gilovich ja tema meeskond tegi kokku kuus uurimust, milles jälgiti sadu patsiente ja tehti mitu veebiküsitlust. Kokku kirjeldati kolme elementi, millest koosneb inimese minapilt: mis on (omadused, mis inimene arvab endal olevat); mis võiks olla (lootused, eesmärgid, püüdlused, unistused); mis peaks olema (ülesanded, kohustused ja vastutus). Katsetes osalenud inimestel paluti nende kirjelduste põhjal koostada edetabelid oma suurimate kahetsuste kohta.

Rohkem kui pool vastanutest pidas kohustustest olulisemaks oma unistusi. Koguni 76 protsenti vastanutest avaldas, et kahetseb elus kõige rohkem seda, et ole elanud ideaalse iseendana.