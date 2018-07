Galerii: naise teekond anoreksiast rasvumiseni ja sealt kulturismini

Caitlini suhe söömisega on alati keeruline olnud. Lapsepõlves oli ta pontsakas ja kannatas seetõttu koolikiusamise all. Narrimise vältimiseks hakkas neiu end näljutama ja põdes lõpuks niivõrd raskelt anoreksiat, et kaalus keskkooli lõpetades vaid 45 kilo, edastab Caters News.