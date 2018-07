Karm etikett: uneajareegel, millest tuleb kuninganna käsul kinni pidada

Me juba teame nii mõnestki karmist reeglist, mida briti kuningakojas järgima peab. Näiteks ei tohi nad süüa mereande (juhuks, kui nad mürgituse saavad), samuti ei tohi kuningapere liikmed anda autogramme. Kuid selgub, et on veel üks veider reegel, millest siniverelised kinni peavad pidama.