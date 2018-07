Palavaga trenni: seitse ilunippi, mis su päeva päästavad

Punu juuksed enne trenni punupatsi. Kui duši all käimiseks ei ole palju aega, aga tahad ka pärast trenni hea välja näha, vali trennisoenguks punutis. See on hästihoitud saladus, aga higi aitab tegelikult väga hästi lokke hoida. Pärast trenni lase patsil veidi kuivada ja tee pats lahti. Tulemuseks on kaunid lokid.