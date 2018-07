PEIGMEHE PULMABLOGI. Pulmadeni 14 päeva ja võitlused paanikahoogudega

Kinnitusots lasti mootorisse - nii kirjutas tagasiside paadiomanik FOTO: Erakogu

Järgmises bensiinijaamas vedas mul täiega, üks motikamees andis mulle 15 liitrit. Loomulikult küsisid kõik, et milleks sulle seda vaja on. Ma ei osanud muud kosta, kui et poisid käsivad. Paari tunni jooksul oli mul 40 liitrit bensiini varutud. Edasi liikusime Tartu poole ning jõudsime Emajõe kanti, seal ootasid meid kaks kaatrit. Nüüd sain asjale pihta: madrusesärk, kaptenimüts ja 40 liitrit bensiini ei olnudki niisama. Vinge sõit sai alata, meie ilusal Emajõel.

Päike paistis, muusika mängis ning tuju oli kirjeldamatult hea. Täielik lõõgastus ja puhkus oma parimate sõpradega. Tegime väikese vahepeatuse, kus pidasime maha underground peo. Jõeäär oli liivane, käisime ujumas ja nautisime lihtsalt olemist. Õhtul jõudsime Võrtsjärve äärde – metsikult ilus kant! Tuli välja, et seda teavad ka teised inimesed, sest eramaa sildid ilutsesid igal pool. Lõpuks jõudsime ühele RMK niidetud alale. Järsku saabus aga väga kuri härra, kes ütles, et kohe kindlasti ei tohi me siin grillida. Lubas kutsuda kohe päästeameti ja muud karmid koosseisud.

Veidi kurnatud poissmees FOTO: Erakogu

Meid lõpuni kuulmata jooksis ta oma majja. Majast tuli välja omakorda naine, kes oli veel kurjem. Karjus meie peale, et miks me ometi roostikus ei ole, vaid nende niidetud maal. Siinkohal võin öelda, et see oli ainuke naine, keda sellel õhtul kohtasime ning temagi oli kutsumata. Väga koomiline olukord, lõpuks jäeti meid õnneks rahule. Öösel tuli poistel mõte, et magamine on nõrkadele ja alustame parem tagasisõitu Emajõele. Nii me siis oma telgid kokku pakkisimegi ja äratasime üles ühe korraliku poisi, kes oli vahepeal tuttu läinud. Tema ei saanud üldse aru, miks keegi tuleb sellise mõtte peale, et kell 04:00 mitte magada ja hoopis seilama minna.

24 h ja 60 km FOTO: Erakogu

Päikesetõus Emajõel oli väga ilus. Tegime kohvi ja sõime kiirnuudleid. Toidust rohkem rääkides võib öelda, et sellel nädalavahetusel ei puudunud ühestki toidust liiv, mis mõnusalt hammaste vahele jäi. 24 tunni jooksul läbisime 60 kilomeetrit ja randusime peaaegu tervete kaatritega, ainult sõukruvid läksid mahakandmisele.

Pühapäeva pärastlõunal koju jõudes kukkusin ma voodisse ning ärkasin 14 tundi hiljem...

Kaks nädalat pulmadeni...

Nädal algas uue hooga: pulmad, pulmad ja pulmad. Käisin uudistamas Kõvernaela uut ladu, mis asub Laagris. See on pulmakorraldaja ja pruutpaari paradiis – sealt leidub kõike, mida hing ihaldab. Saime Kõvernaelaga kohtudes väga suure üllatuse osaliseks: selgus, et saame sealt laenutada oma pulma tarbeks inventari ja seda täitsa tasuta. Ilmselgelt liigub suur buss Hiiumaa poole, täis mööblit ja muud kraami. Selle üllatuse eest tahaksin öelda suured tänusõnad Kristile! See uudis tõi meie eelarvesse veidigi tasakaalu, sest nagu te kõik teate, oleme selle ületanud.

Kõvernaela kullaladu FOTO: Erakogu

Paar nädalat tagasi käisime Johannaga Hiiumaal ja külastasime oma plaanitud tseremooniakohta. Selgus, et see oli vahepeal rohtu kasvanud ning nägi seetõttu välja teistsugune kui kevadel. Maitsesime ka oma teist proovitorti ja seekord saime peaaegu kõik paika ning loodame, et viimane ehk kolmas kord, mis võtab aset pulmas, on see täpselt selline, nagu me soovinud oleme.

Kivad FOTO: Erakogu

Võtsime korraks ka aja maha, seda küll muidugi ikka praktilises võtmes - korjasime koos pulmadeks kive. Vahepeal oli mul tunne, nagu ma abielluksin võõra inimesega. Suvi on olnud kiire, veedan palju aega kodust eemal, vabadel päevadel oleme pere ja sõpradega koos. Hiiumaal jäi aga korraks aeg seisma, vaatasime kadakate vahelt üksteisele silma ning leidsime selle sära üles.

Teine proovitort FOTO: Erakogu

Nii palju on veel teha, aga palju rohkem on tegelikult juba tehtud. Järgmisel nädalal läheme valime Veinisõpradest veinid ja koondame kokku valguse, mis on üks olulisemaid nüansse visuaali juures. Kõik kokkulepped tuleb üle helistada ja kirjutada. Kuidas näiteks lahendada toolide ja laudade transport Hiiumaale? Mõtlemist ja planeerimist jagub...

