Kuidas on muutunud aluspesutrendid läbi sajandite?

Esimeste aluspükstena kasutati niudevööd, mida kandsid iidsed egiptlased. See oli valmistatud kootud riidest, kas puuvillast või linast, vahendas CNN. Madalamate ühiskonnakihtide esindajad ja orjad käisid peaaegu alasti, kasutades nappi niudevööd ülerõivastena.

Euroopas kasutati keskajal nii meeste kui ka naiste aluspesuks õhukesest voodipesust või puuvillasest materjalist särki. Aluspüksid tulid kasutusse 15. ja 16. sajandi vahel. Et tagada meeste genitaalide turvalisus, lisati aluspükstesse padjataolised pehmendused, mis sümboliseerisid ka meeste seksuaalset energiat, sest tõid välja seksuaalse piirkonna.

Naiste kootud aluspüksid tulid kasutusele 19. sajandi lõpus, kui 1882. aastal viis Saksa naturalist Gustav Jaeger läbi riietereformi. Jaeger väitis, et naturaalsete villaste kiudude kandmine aitab higistamise vastu, sest nahk saab paremini hingata. Jaegeri hinnangul aitaks ka kootud riideesemete elastsus paremini ja aktiivsemalt liikuda.

Tänapäeval on Lääneriikide haiglates laialdaselt levinud meditsiiniline aluspesu, mis aitab operatsioonilt tulnud patsientidel infektsiooni kontrollida ja haavasid ravida. Riidetööstuse arengu tõttu on levinud ka mitmed rakendused, mis jälgivad klientide füüsilisi eripärasid ja vajadusi, et pakkuda personaalseid lahendusi.