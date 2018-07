Riietusese, mida hertsoginna Meghan rasedana kanda ei tohi

Meghan (36) ja Harry (33) on intervjuudes öelnud, et sooviksid pere luua «lähitulevikus». Pärast kevadel toimunud pulmi ootavad britid pikisilmi kuningliku beebi tulekut. Kuid kuninglik rase pole lihtne olla. Niigi ebamugaval ajal kehtivad seal naistele piirangud, mis nende elu ja olemist just kergemaks ei tee.

Paljude rasedate armastatud riideese, mida hertsoginna rasedana kanda ei tohi, on dressipüksid. Kuninglik etikett on jälgimiseks mitte ainult ametlikel üritustel, aga ka kodus. See tähendab, et ei mingeid lohvakaid riideid ega pükse. Viisakad riided on nõutud ka koduseinte vahel, kirjutab TheSun. Kodus peaksid kuningliku pere naised kandma kleiti jaki või kardiganiga. Aeg näitab, milline hertsoginna garderoob välja hakkab nägema, kuid ilmselt pükstega käimist naine endale lubada ei saa.