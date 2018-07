Naise ülestunnistus: olen väsinud vihkamast

«See on kestnud juba viis aastat – kogu see aeg, mil ta pere juurest ära läks ja kolm väikest last maha jättis. Noorim oli pooleaastane ja väga soovitud laps, esimene poeg. Lihtsalt. 15 aastat noorema naise pärast.

Me oleme lastega hakkama saanud. Meil on ilus kodu, ostsime lõpuks auto, et saaksime liikuma, näljas ja paljad pole ka olnud. Lapsed olen suutnud sellest kõige sügavamast august välja tirida. Aga iseennast ei suuda. Ma tunnen kogu aeg, et minu peal on ülejõu käiv koorem, et mu elu on üksainus kohustuste kandmise jada, vastutus ja mure. Rõõm on üleüldse ära kadunud, on ainult tohutu süütunne laste ees, et nad sünnitasin. Eriti noorima ees.

Ma olen püüdnud näpistada iseenda jaoks aega, käia vahelduva eduga trennis, nautida mõnikord head raamatut või kontserti. Sest ma saan aru, et kui ma viimseni tühi olen, pole mul ka lastele midagi anda. Aga tühi olen ma sellest hoolimata. Kolme lapsega iga päev koos – ja ometi jumala üksi.

Tahaksin nii väga olla tugev naine. Tahaksin tunda rõõmu oma elust, oma lastest, iseendast. Alustuseks pean ilmselt vabanema sellest vihkamise, ülekohtu- ja põlgustundest oma sees. Surnutest halba ei räägita/mõelda. Minu laste isa on minu jaoks surnud.»

Vastab Gordoni Perekooli koolitaja Angela Jakobson:

«See on väga raske olukord, kasvatada üksinda kolme last. Kirjast loeb välja seda, kuidas olete sellega hästi toime tulnud ja nii see paistab kindlasti ka teie lähedastele. Olete vapper ja tugev naine. Eks sellel kõigel on kindlasti olnud oma hind, mida teate vaid teie.

Vihkamine on väga intensiivne emotsioon, mis võtab palju energiat, tähelepanu ja kulutab. See tunne on teid vaevanud päris pikka aega. Mõistlik oleks otsida üles vihkamise tunde algpõhjused.