Sõbranna.ee filmiarvustus: «Mamma Mia!» tõestab, et naised on seksuaalsed olendid

Neid filme on muumaistes arvutustes jõutud juba nimetada feministlikeks, aga ka armastusavalduseks kõigile naistele. Mitte ainult emadele, mitte ainult noortele või vanadele, tarmukatele või rahulikumatele. Kõigile naistele, just sellistena nagu nad on. Film on naistest, kes teevad elus oma otsuseid ise ja vastutavad nende eest samuti ise, olgu otsuse tagajärg esmapilgul rõõmutoov või probleemne ja puudutagu see siis isiklikku elu või karjäärisihte. Naised teevad nalja ja on vahepeal õnnetud, kukuvad ja tõusevad, on sisimas julged, sõltumatud ja saavad hakkama.

Ei tahaks nõustuda nendega, kes ütlevad, et «Mamma Mia!» olevat läbinisti positiivne ja muretu. Kui natuke järele mõelda, oleks saanud Donnast peategelase lugu väga kurvana näidata. Nutikas ja kena neiu, kelle olulisemate elusündmustegi puhul ema kohale ei viitsi tulla ja isa pole üldse pildil olnud.

Püsisuhetest neiu ei hooli – teadagi, puudub positiivne paarisuhtemudel päritoluperest, ütleb terapeut – või astub kuri saatus mängu, et suhetest asja ei saaks. Ühest temaga olnud kutist «saab» hiljem lausa gei – sedagi võiks näidata väga masendava detailina. Neiult oodatakse, et ta võiks maailma muuta ja midagi suurt teha. Reaalsuses teeb ta natuke tüdrukutebändi, jääb ühele mõttetule Kreeka väikesaarele üksikemana elama, üritab seal hotelli pidada, aga on aina rahahädas. Küpses eas küll abiellub ühe noorpõlvearmastusega, ent sellele suhtele on antud vaid mõni aasta, siis kangelanna sureb.

Seega pole see film muretu ja ilus kerge elu film, vaid hoopis film eluhoiakutest ja hakkamasaamisest. Klaas võib olla pooltäis või pooltühi, küllap on kõik seda fraasi kuulnud – ja «Mamma Mia!» filme vaadates saab igaüks endasse vaadata või koguni meenutada, et kuidas ühte või teise eluolukorda suhtuda ja sellega hakkama saada.

Ehkki filmi keskseks teemaks näivad olevat emade-tütarde suhted, eristub film enim naiste seksuaalsuse käsitlemise poolest. Noor peategelane Donna magab lühikese reisi vältel kolme kutiga, tundmata vähimatki muret oma moraalse palge pärast. Fraasid «ma pole sedasorti tüdruk» kõlavad vaid näitamaks, et tal on sellest sordist üsna suva.

Suhted võivadki olla nii lühikesed, et neid suhteks nimetada õieti ei saagi, piisab sellest, kui kahel inimesel on lihtsalt natuke aega tore koos olla – siis ongi hästi ja pole kellegi asi moraali lugeda. Kui koheldakse teisi hästi, endaga ollakse rahul, seesmine selgroog on paigas, siis pälvitakse ka teiste lugupidamine, sekspartnerite arv ei loe.

Mehed (kusjuures väga edukad, kena välimusega, arukad mehed) on filmis silmarõõmu rollis – erinevalt sellest, kuidas muidu on filmides tavaks suhteid näidata. Eri põhjusil lühikeseks jäänud suhted jätavad võib-olla mällu tugeva jälje, aga elu läheb ikka edasi – sõbrad toetavad, kui vaja.