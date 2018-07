Video: pruut jäeti altari ees tuhandete inimeste silme all maha

Veel hullem on, kui seda hetke tunnistavad tuhanded võõrad, kes on asunud vaatama sinu pulmast Facebooki-otseülekannet. Kõlab nagu halb nali, aga just nii läks Manow Jutahip Nimnualil, kes otsustas Facebook live’i kasuks. Ta ootas kannatlikult, et välja ilmuks tema peig Phakin Junjerm, kellega koos abieluranda sõuda.

Pulmad pidid toimuma Tai linnas Ratchaburis, vahendab The Bangkok Post. Tuhanded inimesed vaatasid otseülekannet, kui 24-aastane pruut oli sunnitud sõpradele ja perele teatama, et peig on jalga lasknud.

Ülekandest on salvestatud viieminutiline klipp, mida on praeguseks Facebookis vaadatud juba üle viie miljoni korra. Õnneks on enamik kommentaatoreid pruudi suhtes toetavad.

Mis siis juhtus? Post rääkis pruudi nõbuga, kelle sõnul oli tegemist peadpööritava armulooga, kuid veel nädal enne pulmi oli kõik hästi. Siis sai Manow teada, et Phakinil olnud afäär. Sellest hoolimata kinnitanud Phakin, et tahab siiski abielluda.

Mõned päevad enne pulmi oli peig muret avaldanud, et ei suuda pruudi vanematele maksta 200 000 bahti (umbes 5100 eurot) suurust kaasavara, kuid pruut kinnitas, et kindlasti on pere nõus ootama ja vajadusel laenama. Peig nõustus pulmadega taas, kuigi ilmselgelt mõtles siiski viimasel minutil ümber.