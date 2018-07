10 küsimust, mida iga paar peaks endalt küsima

Metro vahendab, et Exeteri ülikoolis tehtud uuringu tulemuste põhjal saab reastada kõige olulisemad küsimused, mis näitavad suhte tervist. Need küsimused paistavad kerged, kuid nende eesmärk on algatada teie vahel tõsist diskussiooni ja arutelu. Paarid peaksid tõeliselt olema huvitatud omavahel neil teemadel arutamisest, kuna siin pole «õigeid» vastuseid.

«Iga suhe on erinev,» ütles uuringut juhtinud professor Anne Barlow. «On oluline, et paarid ehitaksid suhte, mis on nende jaoks tähendusrikas, aga me leidsime, et õnnelikud ja õitsvad suhted on ehitatud teatud fundamentaalsetele põhitõdedele.»