Sellesuvine kõige rumalam trend: «Toblerone tunnel»

Teadupoolest on Toblerone kolmnurgakujuline šokolaaditahvel. Selgub, et praegu on trendiks oma reitevahet, mis kokku ei puutu, nimetada Toblerone tunneliks, sest vahe peab olema nii suur, et sinna mahuks ära nimetet šokolaad.

Kurvastaval kombel on trend hakanud levima just nüüd, kui tundub, et oleme ometi kehapositiivsuse osas palju juba ühiskonnana ära teinud ja edasi liikunud.

Women’s Health kirjutab, et paljud naised on sotsiaalmeedias inspiratsiooni saanud modell Emily Ratajkowskist, kes siiski ise seda trendi ei reklaami.

«See on naeruväärne, ebarealistlik ja potentsiaalselt ohtlik,» ütleb trendi kohta naiste tervise ekspert dr Jennifer Wider. «Kõigi kehad on erinevad ja selle paljude naiste jaoks kättesaamatu ilustandardi promomine toob kaasa kehakuvandiprobleemid, probleemid enesehinnanguga ning võib potentsiaalselt põhjustada stressi ja depressiooni.»