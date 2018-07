Aeglane ainevahetus või vale söök – kumb see paksuks teeb?

Räägin ka sellest, miks sinu sale sõbranna saab kõike süüa valimatult, kuigi trenni ei tee ning sellest hoolimata ikka sale püsib. Loe edasi ja saad teada.

Rasvarakud meie kehas

Hiljemalt 25. eluaastaks läheb rasvarakkude hulk sinu kehas n-ö lukku ehk neid juurde enam ei teki. Seega rasvarakkude arv kehas on eluaja jooksul muutumatu. Rasvarakud võivad küll suureneda ja väheneda, aga juurde neid enam ei teki. Kui sa aga oled lapsena olnud ülekaaluline, siis paraku hilisemas eas on sul kalduvus kergemini kaalu juurde võtta. Miks? Sest lapseeas tekkinud ülekaalu tõttu sinu keha säilitab keharasva ja hoiab seda kehas kinni. See on ka põhjus, miks sinu alati sale olnud sõbranna saab kõike süüa - tema keha keharasva kinni ei hoia.

Aeglane ainevahetus või valed toitumisharjumused?

Kuulen inimesi sageli väitmas, et nende ülekaalu põhjus peitub aeglases ainevahetuses. Reaalsus on see, et aeglast ainevahetust diagnoosina esineb väga harva. Mina oma töös kohtan aasta jooksul paari inimest, kel on tõesti aeglane ainevahetus ja nad peavad kehakaalu langetamiseks ekstra pingutama. On loomulikult olemas inimesi, kel on soodumus kergemalt juurde võtta kui teistel, aga selle põhjuseks ei ole aeglane ainevahetus. Seega, kui sa oled ülekaalus, siis on küsimus siiski valedes toitumisharjumustes ja väheses liikumises.

Toidukogused ja liikumine

Selleks, et kaalu langetada, säilitada või tõsta, on vajalik süüa õiged asju õigetes kogustes ning liikuda vastavalt söödud toidu kogustele. Tuleb meeles hoida, et kui sulle meeldib palju süüa, siis pead ka palju liikuma. Toit n-ö teenitakse välja sellega, kui palju liigud. Ja selleks, et kehakaalu kaotada, pead sööma vähem kui ära kulutad.

Liikumise osas tasub meeles hoida, et kui sa ei ole varasemalt trenni teinud, siis ei ole mõistlik koos kehakaalu langetamisega hakata kohe ka meeletult trenni tegema. Esialgu piisab ka jalutamisest ning kui tunned juba end paremini, siis hakata sörkima ja edasisi treeningplaane koostama.

Paar fakti:

15 kg üleliigsest keharasvast jätkub üheks aastaks, aga normaalkaalus inimesel jätkub keharasva üheks kuuks.