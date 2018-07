Higistamisele lisaks toob kuumus kaasa veel ühe piinliku probleemi

Enamik meist on praegu hädas liigse higistamisega, kuid sinna ei annagi eriti midagi ära teha – kui ehk vaid kaasas kanda varurõivaid. See aga pole ainus probleem, millega praegu rinda peame pistma.

Metro kirjutab, et kuum ilm põhjustab ka halitoosi, mis tähendab, et lisaks higihaisule hakkab ka suust paha lõhna tulema. Selgub, et tõepoolest – mitte ainult halb hambahügieen pole halitoosi põhjustajaks. Kuuma ilmaga keha dehüdreerub, see tähendab, et suu muutub kuivaks ja kleepuvaks. Ilma piisava hulga vee või süljeta aga suu happelisuse tase ei neutraliseeru ning keelel, igemetel ja põskedel kogunevad surnud rakud.