Miniseelik, kleit või sall – kõik ühes?!?!

Alguses kõõritasin seda kangajuppi ilmselge umbusuga – liiga liibuv, liiga seksikas, kuidagi liiga vähe oli kõike selleks, et end riietatuks lugeda. Kui aga tuubiga lähemat tutvust tegin, sugenes meie vahele kiiresti sõprus. Tuub üksinda näeb seljas välja nagu väike õhtukleit, kuid seda võib kanda ka seelikuna midist minini ning igal muul moel. Nüüd käin oma tuubidega igal pool ja päris kindlasti on nad minu reisikotis tähtsal kohal. Sest miks peaks kaasa tassima seeliku, kleidi, pluusi, salli ja mütsi, kui sama funktsiooni suudab täita ka üksainus kaval rõivas?

«Me oleme Kadriga ise parajad reisisellid – nii on hinnas multifunktsionaalsed asjad, millega oleks mugav maailma avastada. Aga selliseid on väga vähe!» räägib Tiiu Roosma, üks TUUBi loojate duost. «Tuubis on lihtsusevõlu – lihtsalt geniaalne, rõhk mõlemal sõnal. Merinotuubiga käisin just Camino palverännakul – seal oli see ikka asendamatu rõivajupp, mida sai kasutad just seal, kus sooja oli vaja. Ma olen ise selline kõigusoojane tüüp – nii ta mul rändab, ümber keha või puusadele või kaela.»