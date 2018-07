4 vandenõuteooriat ja uskumust, mis tänast verekuud saadavad

Lisaks visuaalsele vaatemängule on varjutus pakkunud palju kõne- ja mõtteainet ka erinevatele vandenõuteoreetikutele. Millised on uskumused, mis verekuud saadavad ja kas meil on põhjust muretseda?

Piibliennustus

Mõned kristlastest vandenõuteoreetikud usuvad, et verekuu on apokalüpsise märk taevast. Uskumus sai hoo sisse 2014. aastal, kui verekuuennustust levitasid pastorid Mark Blitz ja John Hagee. Nad kinnitasid, et neli järjestikust kuuvarjutust, mis sattusid juudi pühade peale ning mille vahel oli kuus täiskuud ja mitte ühtki osalist varjutust, märgib päevade lõppu. Õnneks oli selle sarja viimane varjutus 28. septembril 2015 ja me näime kõik jätkuvalt elus olevat.

Põlisameeriklaste uskumused

Põlisameeriklaste hõim nimega hupa uskus, et Kuul on 20 naist ja mitmeid lemmikloomi, kellest enamik olid lõvid ja maod. Kui Kuu ei toonud koju piisavalt sööki, siis loomad ründasid teda ja panid ta veritsema. Varjutus lõppes, kui Kuu naised tulid teda kaitsma, pühkides ära vere ja taastades tervise. Ka luisenode hõim uskus, et varjutus on märk Kuu halvast tervisest, seega oli hõimu ülesanne laulda ja skandeerida, et Kuu tervisele turgutada.

Lõuna-Ameerika rünnak

Inkad uskusid, et verekuu on märgiks, et Kuud ründab kosmiline jaaguar. Seejärel kukuvad nad Maale. Et seda ära hoida, suunasid nad oma piigid ja odad taeva poole, saates lendu ähvardusi, lisaks peksid nad koeri, et nood uluksid ja hauguksid.

Moodne müüt