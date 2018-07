6 asja, mis näitavad, et sa hoolid liiga palju teiste arvamusest

Nimelt tasub meeles pidada, et kuigi me tahame inimestele meeldida, on meil ka sügav sisemine vajadus olla autentsed ning elada oma elu endale omasel viisil. Me õilmitseme, kui saame teistega läbi ning suudame samal ajal ka kriitiliselt ja iseseisvalt mõelda. Tasakaaluks on vaja mõlemat.