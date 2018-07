Kuidas mõjutab sajandi suurim kuuvarjutus sinu horoskoopi?

Page’i selgitusel heidavad varjutused valgust elu teatud valdkondadele. Seekordne pikk kuuvarjutus annab selgust, mida su süda tahab, eriti mis puutub sõprussuhetesse, kirjutab Women’s Health.

Miks see nii on? Kuna päike on Lõvis, on hea suhelda inimestega, kel on sinuga sarnased uskumused ja mõttemaailm. Kuu on aga Veevalajas, mis annab sõprusele energiat. Seetõttu paneb kuuvarjutus sind ümber hindama, mida sa erinevate suhete vastu tunned ja kas sa aktsepteerid inimesi just sellistena, nagu nad on.

Ühtlasi võib ka juhtuda, et oled kuuvarjutuse ajal väga paindumatu ja oled veendunud, et vaid sina teed kõike õigesti. «Varjutus võib seetõttu tekitada suuri lahkarvamusi,» hoiatab Page, et võid hakata tulihingeliselt kaitsma sõpru, kelle oled truu.

«Varjutused põhjustavad draamat ja seetõttu saavad mõned omavahelised probleemid palju tähelepanu,» lisab omalt poolt astroloog Linda Joyce. «Sageli juhtub see ootamatult – tärgates justkui mitte millestki, kuigi oma mõtetes oleme need lahingud juba maha pidanud.»

Keda kuuvarjutus mõjutab?

Pika kuuvarjutuse mõju tunnevad Page’i sõnul kõik, kuid on sodiaagimärke, kes tunnevad selle survet kõige tugevamalt. Täpsemalt võivad need olla Lõvid ja Veevalajad, aga ka Sõnnid ja Skorpionid. Viimased kaks on nn fikseeritud märgid ja kuna nad eelistavad enamasti, et elu käiks teatud rada pidi, siis kuuvarjutuse ajal võivad nad oma veendumustele veelgi kindlamaks jääda.

Samal ajal on ka Merkuur retrograadis, mis varjutusele Page’i sõnul vunki juurde annab. Suures plaanis võib see panna sind mõtlema, kas uhkus on seda väärt, et jääda jalgu su elule ja suurtele valikutele.

Joyce lisab, et retrograad tõstab tavaliselt üles vanu probleeme, millega tuleb tegeleda. Samal ajal püüab kuuvarjutus su tähelepanu. Kui need kaks kokku panna, tuleb korraga tegeleda paljude probleemidega, mida oled üritanud vältida.