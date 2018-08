Vana hea leivasupp – moodsalt arhailine või arhailiselt moodne?

Kolme lapse ema Kersti Ringmets ütleb, et nende kodus on vana hea leivasupp endiselt kasutusel ning seda armastavad nii lapsed kui suured. «Tõsi, mitte kõik minu tuttavad ei tee seda mõnusat magustoitu enam kuigi sageli,» kostab ta.

Fotograaf ning pokkerispets Kairit Leibold, kelle peres kasvab kolm last, ütleb, et viimasel paaril aastal pole ta leivasuppi tegema juhtunud. «Pole kuidagi nagu meelde tulnud. Varem ikka nii korra aastas tegin, kuid hea, et nüüd meenutati!» lausub Kairit ning lubab lähiajal kindlapeale leivasupiteo ette võtta.