Retseptisoovitus: kodused aurukuklid austerservikutega

Sega vedelik kuivainetega, sega see taignaks ning sõtku umbes 10 minutit, kuni saad ühtlase taigna. Säti taignapall õlitatud kaussi, kata köögirätikuga ning jäta kaheks tunniks kerkima.

Kalluta kerkinud tainas tööpinnale, ning vajuta sellest õhk välja. Raputa küpsetuspulber taignale ning sõtku tainast jälle umbes 5 minutit. Rulli taigen umbes 3,5 cm vorstiks ning lõika see vorst 16 umbes ühesuuruseks jupiks. Rulli iga jupp käte vahel pallikeseks.

Alustades esimesena rullitud pallikeseks rulli pallike taignarulli (või pudeliga) umbes 0,5 cm paksuseks ovaaliks. Ovaal pintselda kergelt õliga, tee söögipulk samuti õliseks ning säti see taigna peale nii, et see oleks umbes täpselt selle keskel, tõsta üks taigna pool üle söögipulga teise poole peale ning tõmba siis söögipulk ettevaatlikult välja.