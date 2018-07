5 põnevat fakti spordijookide kohta

Esimene spordijook loodi 1927. aastal Inglismaal

Selleks, et jõuda päris esimese spordijoogini, tuleb suunduda Inglismaale, kus keemik William Walker Hunter tõi 1927. aastal turule glükoosi-ja-vee joogi Glucozade. Mõne aasta pärast muudeti nimi Lucozade’iks. Oweni esialgne eesmärk oli luua jook, mis aitaks haigetel paraneda. Aja jooksul leidsid ettevõtte omanikud, et jooki on võimalik turundada ka sportlastele.

Spordijookide eesmärk on taastada füüsilise pingutuse käigus kaotatud vee- ja jõuvarud

Vedeliku tarbimine ja sportimine käivad käsikäes, kuid kui treening on kestnud juba vähemalt tunni, siis on soovitatav tarbida spordijooki. Spordijoogid sisaldavad lisaks veele süsivesikuid ja elektrolüüte, mis aitavad organismil higistamise käigus kaotatud varusid kiiresti taastada.

Powerade ja Gatorade moodustavad 97 protsenti spordijookide turust

Spordijookide turul on kaheks suurimaks tegijaks Powerade ja Gatorade, mis kuuluvad vastavalt Coca-Colale ja PepsiCole. Turul müüdavates spordijookidest moodustavad nad kokku 97 protsenti turust.

Spordijookide tööstus on väärt pea viis miljardit dollarit

Viimaste aastakümnete jooksul on spordijoogid kogunud üle maailma aina enam populaarsust. Iga aastaga tarbitakse spordijooke varasemast rohkem, mis teeb sellest äärmiselt tulusa tööstusharu. Global Sports Drink Marketi väärtuseks hinnati 2016. aastal 4,62 miljardit USA dollarit ja ennustatakse, et aastaks 2021 on see kasvanud 5,92 miljardini.

Spordijoogid ei ole võrreldavad energiajookidega!