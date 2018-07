Tõusev trend: mis on poke-kauss?

Poke (hääldatakse “poh-keh”) on Hawaii juurtega toit, mis on tehtud ainult parimast toorainest. Havai keeles tähendab poke viilutamist ja viitab kuubikuteks lõigatud toorele või marineeritud kalale, millele on tavapäraselt juurde lisatud riis, köögiviljad ja kaste. Poke-kausis mängivad maitsemeeltega kuuma ja külma vaheldumine ning kohtuvad toored ja küpsetatud elemendid.



Traditsiooniliselt kasutati Hawaiil poke tegemiseks enamasti tuunikala. Praegu lähenevad kokad toidule loominguliselt ja valida saab mitmete erinevate koostisosadega poke-kausside seast. Lisaks riisile kasutatakse näiteks nuudleid, tatart, kinoad. Kala asemel on võimalik tellida kana või krevettidega variant või katsetada hoopis taimetoidukaussi.



Hoolimata pikast ajaloost, on poke-kauss ülemaailmse trendistaatuse saavutanud alles nüüd. Roa populaaruse üle ei ole aga põhjust imestada, sest tegemist on lihtsa, värske ja maitsva toiduvalikuga, mis on samaaegselt ka tervislik ja millest saab kõhu mõnusalt täis.