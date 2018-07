Kuulsad naised, kes said emaks kunstliku viljastamise abil

Kõige esimene kunstliku viljastamise abil sündinud beebi oli Louise Joy Brown, kes nägi ilmavalgust 25. juulil 1978. Lapse sünd oli üleilmselt suur uudis ja oli neid, kes pidasid «katseklaasilapsi» ebanormaalseks, kutsudes titat Frankenbeebiks.

Teaduslikust läbimurdest on tänaseks möödas täpselt 40 aastat ja nüüd on üha rohkem lapsi viljastatud kehaväliselt. Eestiski sündis Tervise Arengu Instituudi andmetel 2017. aastal 430 last kunstliku viljastamise abil. Seda on 61 lapse võrra rohkem kui aasta varem.

IVF alati ei õnnestu ja see võib vanematele kaasa tuua palju pettumust. Seetõttu on hea, kui on neid, kes julgelt kogu protsessist avalikult kõnelevad ja aitavad avalikkuse teadlikkust tõsta. Veelgi parem, kui oma loo räägivad kuulsused, kes on teistele tahes-tahtmata eeskujuks.

Üks neist vapratest on modell Chrissy Teigen, kes sai kunstliku viljastamise teel lapse abikaasa John Legendiga. «Ma arvan, et edulugude kuulmine annab inimestele lootust,» märkis naine Instagramis. «Ma pooldan igati IVFist rääkimist.»

ABC Today tõi IVFi aastapäeva puhul välja kuus kuulsat naist, kes on tänu kunstlikule viljastamisele emaks saanud.

Chrissy Teigen ja John Legend. FOTO: Andy Kropa / AP

Chrissy Teigen

Supermodell Chrissy Teigen sai IVFi abil kaks last, kellest väiksem sündis alles tänavu maikuus. Väljaandele Self intervjuud andes tunnistas Teigen, et emotsionaalselt oli see väga raske, sest vahepeal tuli leppida suurte tagasilöökidega. Nüüd on neil aga kaks last, kelle sugu nad said ise valida.

Kim Kardashian. FOTO: © Tammie Arroyo / AFF-USA.COM / AFF/PA Images

Kim Kardashian

Tõsielustaaril Kim Kardashianil oli esimest last kandes rasedusega raskeid komplikatsioone ning pärast seda, kui nad abikaasa Kanye Westiga üritasid kaheksa kuud teist last ootama jääda, otsustasid nad kunstliku viljastamise kasuks. Kolmas laps sündis perre juba hoopis surrogaatema abil.

Courteney Cox ja tema tütar Coco. FOTO: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Courtney Cox

Samal ajal kui Courtney Cox publikut sarjas «Sõbrad» naerutas, oli tal eraelus väga raske aeg, sest tal oli järjest mitu raseduse katkemist. Selleks, et saada tütar Coco, kes nüüdseks on 14-aastane, tegi Cox kaks IVFi tsüklit.

Brooke Shields. FOTO: Steve Buckley / Steve Buckley/BuzzFoto.com

Brooke Shields

Pärast raseduse katkemist ja mitut ebaõnnestunud IVFi tsüklit otsustas Brooke Shields 36-aastaselt veel viimast korda proovida. See õnnestuski ning kolm aastat hiljem sai ta taas kord kunstliku viljastamise abil teise lapse emaks. Oma raskest teekonnast kirjutas Shields ka raamatu «Down Came the Rain».

Celine Dion ja Rene Angelil kaksikutega. FOTO: MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO / MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO

Celine Dion

Kanada lauljanna Celine Dion sai esimese lapse IVFi abil kolmekümnendates eluaastates ja siis piisas selleks ühest tsüklist. 40ndates eluaastates soovis ta abikaasa Rene Angeliliga veel üht last ning siis oli see juba märksa raskem. Kuuenda IVFi tsükli järel jäi ta edukalt rasedaks ja sai kaksikud pojad, kes tänaseks on 7-aastased.

Emma Thompson. FOTO: Scanpix

